В Якутии зафиксировали почти 60 градусов мороза

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В селе Оймяконе в Якутии синоптики зафиксировали −59 градусов, сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии. Еще в девяти пунктах района столбики термометров показали −45.

На юго-западе республики сейчас идет умеренный снег, на северо-востоке, северо-западе — преимущественно без осадков, в центральной части — местами морозные туманы.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что теплая зимняя погода позволила Европе стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке. По мнению экспертов, кризиса удалось избежать благодаря мерам по экономии энергии, заполнению подземных хранилищ и расширению сети поставщиков. До начала конфликта на Украине ЕС покупал 40% всего газа в России, теперь сократил эту долю до 8%. Поставки «Газпрома» на европейский рынок сократились в 2022 году на 80%.

В Гидрометцентре России сообщили, что «оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье. Он был веден из-за аномально холодной погоды. Предупреждение будет действовать до 22:00 воскресенья, 8 января.

«Атомфлот» опубликовал кадры северного сияния над островом Белый в Карском море. Природное явление было замечено во время проводки теплохода «Сабетта» атомным ледоколом «Вайгач». На опубликованных снимках видно темное небо с переливающимся зеленым оттенком.