Bloomberg: теплая зима спасла Европу от энергокризиса

Фото: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

Теплая зимняя погода позволила Европе стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке, считают аналитики Bloomberg. По мнению экспертов, кризиса удалось избежать благодаря мерам по экономии энергии, заполнению подземных хранилищ и расширению сети поставщиков. До начала конфликта на Украине ЕС покупал 40% всего газа в России, теперь сократил эту долю до 8%. Поставки «Газпрома» на европейский рынок сократились в 2022 году на 80%.

Насколько мы можем судить, опасность полного экономического краха, краха европейской промышленности была предотвращена, — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Однако сильные морозы или перебои с поставками все еще могут стать причиной крупного энергетического кризиса в Европе, отмечает агентство. Рост цен на энергоносители уже обошелся Европе почти в $1 трлн в 2022 году. Правительства европейских стран потратили на поддержку населения и бизнеса свыше $700 млрд.

Ранее глава крупнейшей норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал сообщил, что в 2023 году на территории Европы сохранится дефицит газа. Он подчеркнул, что цены на рынке, вероятно, будут сильно колебаться. Опедал также отметил, что сейчас в Европе тепло, что влияет на стоимость топлива.

Вице-премьер России Александр Новак ранее сообщил, что нефтегазовые компании западных стран из-за действий властей выводят средства из отрасли в виде дивидендов и не инвестируют. По его прогнозам, из-за этого мир через пять-десять лет столкнется с дефицитом энергоресурсов и новым витком кризиса, который в большей степени затронет страны Евросоюза.

Вице-премьер отметил, что западные государства при введении новых санкций против РФ и принятии мер по регулированию рынков заигрывают с избирателями и не руководствуются экономическим здравым расчетом.