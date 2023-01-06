Крупнейшая энергокомпания Норвегии предупредила Европу о дефиците газа

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

В наступившем году на территории Европы сохранится дефицит газа, заявил глава крупнейшей норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал. В разговоре с журналистами Bloomberg он подчеркнул, что цены на рынке, вероятнее всего, будут сильно колебаться. Опедал признал, что сейчас в Европе тепло, что влияет на стоимость топлива, однако за год хранилища придется заполнять меньшим количеством газа из России.

Газовые хранилища довольно полны, и сейчас теплая погода, и это влияет на цену на газ, но в этом году эти хранилища необходимо заполнить меньшим количеством российского газа. Вероятно, мы увидим рынок, на котором цены на газ будут сильно колебаться, — заметил исполнительный директор Equinor.

Энергокомпания, подчеркнул руководитель, не собирается откладывать проведение работ по плановому техническому обслуживанию эксплуатируемых месторождений. И этим планам не помешает повышенный спрос на газ в Норвегии, добавил он. Опедал отметил, что выше всего в системе приоритетов располагается безопасность поставок.

Если мы не будем придерживаться графика технического обслуживания, мы можем столкнуться с остановкой поставок газа в Европу, а этого никто не хочет, — резюмировал он.

5 января в начале торгов стоимость газа в Европе продолжила падать. По данным лондонской биржи ICE, показатели опустились ниже отметки в $700 за тысячу кубометров. С начала дня снижение составляло более 2,8%. Цены на газ падают на фоне теплой погоды в Европе, сейчас показатель сравнялся с сентябрьским в 2021 году.

В настоящее время европейские ПХГ заполнены на 83,33%. Это на 13,46 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату в течение последних пяти лет. Хранилище сейчас содержат 90,2 млрд кубометров газа. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии в Евросоюзе все еще стабильно держится около отметки в 20% или выше.