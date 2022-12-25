Новак спрогнозировал новый виток энергокризиса в мире Вице-премьер Новак: через 5–10 лет мир столкнется с новым витком энергокризиса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефтегазовые компании западных стран из-за действий властей выводят средства из отрасли в виде дивидендов и не инвестируют, рассказал в беседе с ТАСС вице-премьер России Александр Новак. По его прогнозам, из-за этого мир через 5–10 лет столкнется с дефицитом энергоресурсов и новым витком кризиса, который в большей степени затронет страны Евросоюза. Вице-премьер отметил, что западные государства при введении новых санкций и принятии мер по регулированию рынков заигрывают с избирателями и не руководствуются экономическим здравым расчетом.

Многие западные нефтегазовые компании уже с опаской смотрят на все эти процессы и вместо инвестиций выводят средства в виде дивидендов. В будущем это приведет к тому, что в результате снижения объемов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет не хватать, мир столкнется с дефицитом и с новым витком кризиса. <...> В течение 5–10 лет мир столкнется с серьезными проблемами. Больше всего это затронет Европу, — считает вице-премьер.

Новак ранее заявил, что Москва в ответ на введение Западом потолка цен на нефть намерена запретить поставки черного золота в страны, которые при заключении контрактов будут требовать соблюдения этого условия. По его словам, Россия готова пойти на сокращение добычи нефти примерно на 500–700 тысяч баррелей в сутки.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее сообщил, что Москва принципиально отказывается поставлять нефть по ценам, назначенным Западом. По его словам, поставщики будут искать новые рынки и маршруты даже при росте издержек. Министр привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва не станет поставлять энергоресурсы по соглашениям, в которых указываются потолки цен.