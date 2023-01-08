Москвичам рассказали, когда в столице ослабеют морозы Гинцбург: морозы заметно ослабеют в Москве с 11 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышение температуры до минус 7–12 градусов ожидается в Москве днем в среду, 11 января. К пятнице, 13 января, температурный фон в столице вернется к норме и составит от 1 до 6 градусов мороза. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом метеоролог отметил, что ослабление морозов будет наблюдаться уже во вторник, когда ночью прогнозируется минус 17–19 градусов, а днем — минус 10–15.

Уже в среду температура ночью будет 11–16 градусов мороза, а днем — 7–12 градусов мороза. Это уже явное повышение температуры и ослабление морозов, хотя такой температурный фон тоже ниже нормы, но на 5 градусов всего. Однако на фоне усиления ветра до 15 метров в секунду еще не будет казаться, что температура ух, как повысилась, — рассказал Вильфанд.

По его словам, в четверг температура продолжит повышаться и составит привычные «для уха москвича» минус 7–12 градусов ночью и минус 5–10 днем. В пятницу температурный фон окончательно вернется к климатической норме. Ночью ожидается от минус 4–9 градусов, днем от минус 1 до минус 6.

Потепление связано со смещением антициклона, на смену которому придет циклон и принесет теплые воздушные массы с Атлантики.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что «оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье. Он был веден из-за аномально холодной погоды. Предупреждение будет действовать до 22:00 воскресенья, 8 января.

Также сообщалось, что в Москве два дня подряд фиксировалась самая холодная ночь с начала зимы. Так, к шести утра 7 января столбик термометра опустился до минус 23,4 градуса, а на некоторых метеостанциях — до минус 24,8 градуса.