В Нижнем Новгороде у женщины отняли флаг США и пытались его сжечь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде у девушки отняли американский флаг и пытались его сжечь, сообщает Telegram-канал «Нижний № 1». Компания молодых людей осудила женщину и начала кричать, чтобы она «езжала в Европу свою» и там размахивала атрибутикой Соединенных Штатов.

Инцидент произошел у кафе с летней площадкой, расположенного на улице Большой Покровской. Девушка, у которой был с собой флаг США, стояла улице. В этот момент мимо нее проходила компания людей. Заметив флаг, мужчины отняли его у девушки и попытались сжечь, но женщина отобрала его и начала тушить ногами.

Вот-вот, правильно. Топчи его, — подбадривают молодые люди на записи.

Кроме того, женщине угрожали сломать пальцы. Позже девушка все же смогла отнять у компании полосатое полотно со звездами, но в конце концов один из прохожих вновь выхватил у горожанки его и понес на мусорку.

Ранее на Морском кладбище во Владивостоке вандалы срезали флаги России и ЧВК «Вагнер» на могилах участников специальной военной операции. При этом злоумышленники не повредили ни одного флага с родами войск.

В июне в Кирове задержали 43-летнего местного жителя, который признался в осквернении могил бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище «Огородники». Мужчина ранее не прошел отбор на службу в частной военной компании, поэтому решил таким образом выместить обиду. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об осквернении мест захоронений.