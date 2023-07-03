Вандалы осквернили могилы участников СВО Во Владивостоке вандалы изрезали флаги России на могилах участников СВО

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

На Морском кладбище во Владивостоке вандалы срезали флаги России и ЧВК «Вагнер» на могилах участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv со ссылкой на посетителя кладбища. По данным канала, злоумышленники не повредили ни одного флага с родами войск.

Кто-то сорвал ЧВК-флаги, кто-то пришел за российскими. Порезали. Остались только флаги морской пехоты. Мертвым не дают покоя, — сказал очевидец.

В июне в Кирове задержали 43-летнего местного жителя, который признался в осквернении могил бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище «Огородники». Мужчина ранее не прошел отбор на службу в частной военной компании, поэтому решил таким образом выместить обиду. Против мужчины завели уголовное дело по статье об осквернении мест захоронений.

В январе бизнесмен Евгений Пригожин рассказывал, что в Краснодарском крае на окраине станицы Бакинская было создано специальное кладбище для погибших бойцов ЧВК «Вагнер», где на тот момент было 93 могилы. Как отметил предприниматель, там хоронят бойцов, которые указали это в своем завещании, сирот, а также тех, чьи тела не хотят забирать родственники.