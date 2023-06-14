Жителя Кирова не взяли в «Вагнер», и он отомстил погибшим В Кирове мужчина испортил могилы вагнеровцев из-за того, что его не взяли в ЧВК

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кирове задержан 43-летний местный житель, который признался в осквернении могил бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище «Огородники», передает Telegram-канал Baza. Выяснилось, что мужчина ранее не прошел отбор на службу в частной военной компании, поэтому решил таким образом выместить обиду. Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области на официальном сайте, против мужчины завели уголовное дело по статье об осквернении мест захоронений.

13 июня в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Кирову поступило сообщение охранника кладбища «Огородники» о повреждении могил. На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. Произведен осмотр места происшествия. Установлены повреждения на трех могилах. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 244 УК РФ «Осквернение мест захоронений», — говорится в сообщении УМВД.

Отмечается, что мужчина не только повредил кресты на могилах, но и постарался испортить эмблемы ЧВК.

В январе бизнесмен Евгений Пригожин рассказывал, что в Краснодарском крае на окраине станицы Бакинская было создано специальное кладбище для погибших бойцов ЧВК «Вагнер», где на тот момент было 93 могилы. Как отметил Пригожин, там хоронят бойцов, которые указали это в своем завещании, сирот и тех, чьи тела не хотят забирать родственники.