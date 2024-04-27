В Нижегородской области нашли тело мужчины, пропавшего в прошлом году Ni Mash: в шлюзах Кугунера нашли тело пропавшего в сентябре 2023 года мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области обнаружили тело мужчины, которого искали с октября 2023 года, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, останки нашли в шлюзах реки Кугунер под Шахуньей. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства и причины его смерти.

54-летний местный житель пропал в сентябре 2023 года. Он взял мешок с вещами и уехал в лес, но домой так и не вернулся. Бывшая жена мужчины, которая жила с ним после развода, обратилась в полицию лишь спустя три недели после его исчезновения. Поиски не дали результатов, и в ноябре следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Недавно в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в шлюзах реки Кугунер под Шахуньей. Следователи пригласили сестру пропавшего, и она его опознала. Следов насилия на его теле обнаружено не было.

До этого в деревне Дядьково Рязанской области в вентиляционной шахте 18-этажного дома было обнаружено тело 16-летнего подростка. Друг погибшего заявил, что смерть стала случайностью. По его словам, товарищ не планировал совершать самоубийство. Возможной причиной произошедшего юноша считает ошибку застройщика при проектировании здания.

15 апреля стало известно о смерти юриста Дениса Степанкова, сына первого генпрокурора России. Тело 47-летнего мужчины, лежащего на кровати, обнаружил его отец. Чтобы вскрыть квартиру, в которой находилось тело, пришлось вызывать мастеров. Предположительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.