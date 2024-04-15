«Вскрывали двери»: экс-генпрокурор раскрыл подробности смерти своего сына Экс-генпрокурор Степанков: сына нашли дома мертвым на кровати

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший генпрокурор России Валентин Степанков сообщил MSK1.ru, что тело его сына Дениса он обнаружил, когда пришел к нему в гости. 47-летний мужчина лежал в своей кровати мертвым. На его теле не было следов насильственной смерти.

Дома в квартире был закрыт изнутри, я сам приглашал мастера, вынуждены были открывать двери, нашли его на кровати уже мертвым. Кандидат наук юридических, работал в дочерней компании «Росатома». Вскрытие еще сегодня делают, скорее всего, что-то связанное с сердцем, — рассказал Степанков-старший.

Он сообщил, что созванивался с сыном в пятницу 12 апреля. Они должны были встретиться в воскресенье 14 апреля, но Денис не выходил на связь, из-за чего отец забеспокоился и решил навестить сына. Экс-генпрокурор отметил, что у его сына не было проблем со здоровьем.

Ранее Telegram-канал Mash отмечал, что причиной смерти Степанкова-младшего могла стать сердечная недостаточность. Отец ушедшего из жизни юриста работал в должности генпрокурора в период с 1991 по 1993 годы.

Ранее стало известно о смерти заслуженного летчика-испытателя СССР Герой России Анатолия Квочура. Он скончался на 71-м году жизни.