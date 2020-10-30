В Москве рассказали о ситуации с плановой и экстренной медицинской помощью

К этому дню в столице объёмы экстренной медицинской помощи оказались выше уровня 2019 года, а плановую помощь реализовывают на 80% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Объёмы экстренной помощи сейчас уже больше, чем в 2019 году. Что касается плановой помощи, московские и федеральные клиники полностью приближены к прошлому году. Исполнение плана составляет 80% от аналогичного периода 2019 года. Я надеюсь, что за оставшиеся два месяца эти объёмы будут сопоставимы, — рассказала она.
При этом, по словам Раковой, из-за того, что ещё весной были созданы резервные коечные мощности во временных госпиталях, удалось не уменьшать объёмы оказания медпомощи по всем направлениям.
Заммэра рассказала, что таких госпиталей сейчас пять, а общая коечная мощность составляет семь тысяч. Благодаря этому удалось «не перепрофилировать ни городские, ни федеральные, ни частные стационары для борьбы с коронавирусной инфекцией». Поэтому они сейчас оказывают помощь всем больным в полном объёме,
За последние сутки, к 30 октября, в России число новых случаев коронавирусной инфекции вновь побило предыдущий рекорд и достигло 18 283. Всего в стране зарегистрировано 1 599 976 случаев COVID-19.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за всё время время с начала пандемии в мире коронавирусом заразились 45 018 354 человека. Жертвами COVID стали 1 181 027 человек.
Как писал NEWS.ru, ранее Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в России напряжённой.