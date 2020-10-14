В Москве в выходные ожидается мокрый снег

https://static.news.ru/photo/960aef8c-0e1a-11eb-9089-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичный регион к выходным придёт холодный атмосферный фронт. В Москве ожидается мокрый снег.

Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову, 14 октября стал самым тёплым днём недели, однако регион ожидает смена погоды к выходным.

По её словам, произойдёт резкая смена температурного режима, ночью и утром 17 и 18 октября ожидается дождь и мокрый снег. Днём столбики термометров не превысят 5–7 градусов, усилится ветер. И хотя такие показатели являются климатической нормой, после тёплого начала месяца восприниматься они будут как резкое похолодание.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что 13–14 октября в Москве значения дневных температур могут быть близки к абсолютным рекордам. Она также добавила, что 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. По погоде в этот день люди пытаются прогнозировать зиму, используя народные приметы, писал NEWS.ru.