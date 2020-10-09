Синоптик рассказала о рекордном тепле, идущем на Москву

https://static.news.ru/photo/a7954dc8-0a7e-11eb-adfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что 13–14 октября в Москве значения дневных температур могут быть близки к абсолютным рекордам.

Температурный фон будет высоким. Дни будут чередоваться: с осадками и без осадков. Будут облака, небольшой дождик. Тёплая погода ожидается во вторник и в среду. Во вторник в Москве 16–21 градус и 16–20 в среду, что достаточно близко к абсолютным максимумам температуры, — отметила Макарова в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что 14 октября отмечается праздник Покрова пресвятой Богородицы. По погоде в этот день люди пытаются прогнозировать зиму, используя народные приметы. При этом середина октября была весьма тёплой в столице два последних года, подчеркнула синоптик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в субботу, 10 октября, в Москве дожди прекратятся, а температура достигнет 14–16 градусов. Бабье лето вернётся в столицу в воскресенье: воздух прогреется до 15–17 градусов. Такой же тёплой с небольшими дождями ожидается погода и в первой половине следующей недели.