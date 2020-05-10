В Минздраве пообещали закрыть потребность Дагестана в лекарствах

Минздрав РФ взял на контроль ситуацию с обеспечением лекарствами больниц Дагестана в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в регионе.
Как сообщает пресс-служба министерства, в республику уже начали поступать препараты, используемые в процессе лечения COVID-19. Потребность Дагестана в лекарствах будет закрыта в самое ближайшее время.
Также в ведомстве обсуждают возможность включить больницы республики в программу клинических исследований перспективных препаратов, которые предварительно показали свою эффективность в лечении коронавирусной инфекции.
В Дагестане по состоянию на 10 мая было выявлено 2653 случая COVID-19, 18 больных скончались, 772 человека выздоровели.
Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко выразил опасение в связи с тревожной эпидемиологической обстановкой в Дагестане.
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