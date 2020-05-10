В Минздраве пообещали закрыть потребность Дагестана в лекарствах

https://static.news.ru/photo/69fb793a-92ae-11ea-984d-fa163e074e61_660.jpg Фото: minzdravrd.ru

Минздрав РФ взял на контроль ситуацию с обеспечением лекарствами больниц Дагестана в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в регионе.

Как сообщает пресс-служба министерства, в республику уже начали поступать препараты, используемые в процессе лечения COVID-19. Потребность Дагестана в лекарствах будет закрыта в самое ближайшее время.

Также в ведомстве обсуждают возможность включить больницы республики в программу клинических исследований перспективных препаратов, которые предварительно показали свою эффективность в лечении коронавирусной инфекции.

В Дагестане по состоянию на 10 мая было выявлено 2653 случая COVID-19, 18 больных скончались, 772 человека выздоровели.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко выразил опасение в связи с тревожной эпидемиологической обстановкой в Дагестане.