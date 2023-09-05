В ЛНР совершено покушение на начальника таможни

Фото: МО Украины

Украинская ДРГ заложила бомбу в доме начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского, сообщил источник RT в спецслужбах республики. ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что госслужащий серьезно не пострадал, но медицинская помощь понадоилась его сыну.

В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского, — сообщил источник ТАСС.

Первыми о диверсии против Афанасьевского сообщили украинские СМИ, передает Telegram-канал Readovka. Медиа со ссылкой на источник в СБУ писали, что мужчина получил осколочные ранения головы, шеи, живота.

В мае в ЛНР было совершено покушение на врио министра внутренних дел республики Игоря Корнета 15 мая в помещении барбершопа, расположенного на на улице Демехина в Луганске, в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета, взорвалась граната. Врио главы МВД ЛНР с ранениями был доставлен в реанимацию, где ему экстренно провели операцию. Кроме самого Корнета также пострадали семь местных жителей, включая одного подростка. 18 мая Корнет был перевезен на лечение в Москву, в больницу в Коммунарке.