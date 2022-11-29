В ЛНР сообщили о наступлениях ВСУ в районе Сватово Офицер НМ ЛНР Марочко: ВС России отражают попытки наступления ВСУ на Сватово

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные неоднократно совершали попытки наступления в направлении населенного пункта Сватово Луганской Народной Республики, заявил в беседе с РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, все атаки успешно отражаются Вооруженными силами России.

Вооруженные формирования Украины пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении населённого пункта Сватово. На протяжении минувших суток несколько ротно-тактических групп противника пытались прорвать нашу линию обороны сразу с трех направлений. Все атаки были отражены, — поделился Марочко.

Он утверждает, что после неудачных попыток наступления украинские военные вернулись на занимаемые ранее позиции.

24 ноября Марочко заявлял, что Вооруженные силы Украины намерены возобновить наступление на Сватово и Кременную Луганской Народной Республики. Ожидалось, что ВСУ атакуют населенные пункты в ближайшие пять или семь дней.

Офицер уточнял, что около недели ВСУ потребуется, чтобы восполнить потери в штурмовых подразделениях, для формирования ударных групп и проведения боевого слаживания. Кроме того, Марочко предполагал, что за это время установится стабильно низкая температура, что будет способствовать продвижению колесной и гусеничной техники.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» опубликовал кадры провального наступления ВСУ на Сватовском направлении. По данным канала, бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронегруппу украинской армии, брошенную командованием на прорыв Сватово-Кременного оборонительного рубежа.