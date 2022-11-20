В Сети появились кадры провального наступления ВСУ в районе Сватово

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» опубликовал кадры провального наступления ВСУ на Сватовском направлении. По данным канала, бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронегруппу украинской армии, которая была брошена командованием на прорыв Сватово-Кременного оборонительного рубежа. На видеозаписи, снятой с квадрокоптера, показан массированный артобстрел позиций солдат ВСУ.

Огнем артиллерии противник был разбит, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о взятии ВС РФ поселка Опытное в ДНР в результате наступления. По его словам, населенный пункт полностью находится под контролем российских военных.

До этого Конашенков сообщил о переходе под контроль ВС РФ поселка Майорск на Донецком направлении. Он также рассказал, что на Купянском направлении ВСУ предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате боестолкновения украинские войска понесли большие потери и были отброшены назад.