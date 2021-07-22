В Липецке женщина на BMW протаранила машину с ребёнком

В Липецке BMW выехала на встречную полосу и протаранила автомобиль, среди пострадавших оказался восьмилетний ребёнок. Виновница ДТП посла аварии танцевала, сообщает ТАСС.

На улице Краснозаводской произошло столкновение автомобилей BMW под управлением 31-летней женщины и Suzuki с 28-летним водителем. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира второй иномарки, в том числе восьмилетний мальчик, с травмами их доставили в больницу, — сообщили агентству в полиции.

При этом очевидцев шокировало поведение женщины — водителя BMW, которую сняли на видео сразу после случившегося. Выйдя из разбитой машины, она начала танцевать рядом с лежащими на траве пострадавшими, которых забирали врачи скорой, при этом напевая и утверждая, что за рулём была не она. Кроме того, она отказалась от медосвидетельствования.

Ранее женщина уже отказывалась проходить эту процедуру. Её подозревали в алкогольном опьянении. Тогда на неё был наложен штраф в 30 тысяч рублей.

Прокуратура проверяет все обстоятельства аварии.

Ранее полковник Генштаба России попытался взять на себя вину супруги, устроившей ДТП, в котором пострадали два человека. В отношении него возбудили уголовное дело. Однако некоторое время спустя следствие получило записи с камер видеонаблюдения, на которых отчётливо видно, что машиной управляла женщина.

Офицер признался, что оговорил себя, желая выгородить супругу и защитить от уголовной ответственности. Жена его слова подтвердила. Теперь по уголовному делу в качестве обвиняемой проходит она.