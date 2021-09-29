В Крыму упразднят должность вице-премьера после коррупционных скандалов

Пост вице-премьера Крыма решили упразднить, а его функции распределить. Ранее три занимавших эту должность чиновника были обвинены в коррупции, сообщает ТАСС.

Должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым было решено упразднить. Об этом сообщил председатель Госсовета полуострова Владимир Константинов.

Позиция главы [Крыма Сергея Аксёнова], что эта должность будет упразднена, функции перераспределены, — рассказал он, отвечая на вопрос о вероятном кандидате на эту должность после отставки предыдущего вице-премьера.

Константинов отметил, что она создавалась специально для контроля за выполнением федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя (ФЦП). По его словам, сейчас за реализацию ФЦП развития региона отвечает глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.

Напомним, на прошедшей неделе вице-премьер Крыма Евгений Кабанов подал в отставку. Вместе с ним ушёл и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. После этого оба экс-чиновника были задержаны и арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Кабанов обвиняется в махинациях при строительстве водовода в 2020 году к Симферополю, страдавшему от нехватки воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Следователи считают, что экс-чиновник похитил из бюджета более 57 млн рублей.

После этого глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что отправил в отставку министра транспорта региона Евгения Исакова. А сегодня стало известно и об отставке министра здравоохранения республики Александра Остапенко.