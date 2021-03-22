В Крыму оценили ущерб от водной блокады в сумму более 1 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/17e0ab1e-8b0c-11eb-87b9-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Ущерб от водной блокады Крыма Украиной составил уже более 1 трлн рублей. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

По его словам, сумма не является окончательной, подсчёты ещё ведутся. Учитывается перекрытие Северо-Крымского канала, затраты на добычу воды из подземных источников и её подачу, а также плачевное состояние экономики региона.

Фикс заметил, что Крым намерен обратиться с исками как в российские, так и в международные судебные инстанции ООН и Евросоюза. В регионе надеются на возбуждение уголовных дел против ряда лиц, ответственных за водную блокаду полуострова.

Мы попросили специалистов уголовного права, чтобы они помогли подготовить документы для передачи в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовных дел против тех лиц, которые принимали решение по перекрытию Северо-Крымского канала, — приводит слова политика портал «МК в Крыму».

Ранее NEWS.ru писал, что на Крымском полуострове удалось устранить острую проблему нехватки воды. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник также уточнил, что власти собираются до 2024 года увеличить объём подачи воды в Крым и Севастополь почти в два раза — до 300 тысяч кубометров в сутки.