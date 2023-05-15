В Красноярском крае ребенок заразился опасным заболеванием, поев шашлык В Красноярском крае ребенок заразился трихинеллезом после употребления шашлыка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае семилетний ребенок заразился опасным паразитарным заболеванием — трихинеллезом — после употребления в пищу шашлыка из свинины, сообщил в Telegram глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Он отметил, что это первый случай данного заболевания, выявленный в регионе за последние три года.

Как стало известно управлению Роспотребнадзора, родители ребенка купили мясо для шашлыка на стихийном рынке у неизвестного продавца. Предполагается, что он вел торговлю без ветеринарно-санитарной экспертизы.

Горяев подчеркнул, что важнейшим правилом профилактики трихинеллеза является приобретение мяса и мясных продуктов только в специально отведенных для продажи местах, после прохождения продукцией ветсанэкспертизы.

Ранее эксперт Роскачества Наталья Завьялова посоветовала россиянам не покупать шашлык, замаринованный в белом соусе. Она пояснила, что такие соусы обычно делают на основе майонеза, который не содержит такого количества консервантов, как, например, вино или уксус. Такой соус портится быстрее других, из-за чего возрастает риск пищевого отравления.