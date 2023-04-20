В Красноярском крае пришли за «Свидетелями Иеговы» В Красноярском крае возбудили уголовное дело против организатора ячейки «Свидетелей Иеговы»

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Жителя Лесосибирска Красноярского края заподозрили в организации деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ. В случае признания его вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

По версии следствия, в период с июля 2017 года по ноябрь 2021 года подозреваемый распространял идеологию религиозной организации, зная при этом о ликвидации местной ячейки. Для свои целей он использовал компьютер.

Подозреваемый организовывал и проводил собрания адептов местной религиозной организации, обучал их проповеднической деятельности путем изучения и обсуждения религиозной литературы, осуществлял действия, направленные на пропаганду деятельности запрещенной организации, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что участники организации «Свидетели Иеговы» стали вербовать жителей города Шебекино Белгородской области, который регулярно попадает под обстрел со стороны ВСУ. По информации местных жителей, в почтовых ящиках города появились распечатки с призывом уверовать в Иегову и избавиться от стресса при помощи проповедей.

Кампания против организации «Свидетели Иеговы» идет с 2009 года, когда начался массовый запрет их религиозной литературы. В 2017 году они были признаны экстремистским сообществом на федеральном уровне.