В Красноярском крае девочка погибла, упав в яму для установки столбов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае восьмилетняя девочка скончалась, упав в глубокую яму для установки столбов, сообщил Telegram-канал «112». До этого ее почти сутки искали по всему поселку.

Канал отмечает, что девочка отправилась на прогулку, но через некоторое время не вернулась, из-за чего ее родные забили тревогу. Ребенка без признаков жизни нашли поисковики в глубокой яме, которую, по предварительным данным, вырыла частная компания.

Ранее в селе Засопка Читинского района во время прогулки с друзьями пропал десятилетний мальчик. На поиски ребенка выдвинулись полиция, родные, учителя и волонтеры. По факту исчезновения четвероклассника было возбуждено уголовное дело. Мальчик воспитывается в благополучной семье и ранее не сбегал из дома. Позднее сотрудники полиции Читы обнаружили ребенка и допросили его в региональном СК, чтобы выяснить причины исчезновения.

До этого сообщалось, что без вести пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Спортсменку обнаружили спустя сутки. Следователи выяснили, что девочка провела ночь на лестнице в жилом доме. Позднее Горбачева записала видеообращение, в котором объяснила причины своего исчезновения. По словам спортсменки, ей надо было «разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах».