Фигуристка Горбачева: мой поступок не вписывается в понятие «нормально» Фигуристка Горбачева записала видео с объяснениями своего поступка

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигуристка Алина Горбачева опубликовала в своих соцсетях видеоролик, в котором объяснила причины своего временного исчезновения. 16-летняя спортсменка отметила, что решила не ночевать дома, чтобы «разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах».

Только сейчас я понимаю что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски, — говорит Алина.

Спортсменка также подчеркнула, что запись видео была для нее сложной задачей, и еще сложнее — высказать свои чувства относительно всей ситуации.

16-летняя фигуристка Алина Горбачева, с девятилетнего возраста проживавшая со своим тренером Софьей Федченко, пропала без вести в понедельник, 28 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Сообщалось, что незадолго до пропажи спортсменка поругалась со своим тренером. Ее нашли вечером 29 августа. 30 августа стало известно, что Горбачева провела ночь на лестнице в жилом доме.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что Горбачева могла сбежать из дома после конфликта с тренером ради привлечения внимания к себе. Специалист отметила, что это довольно частая практика для детей, которые не чувствуют поддержки со стороны взрослых. Дугенцова предположила, что у спортсменки произошел конфликт с тренером, ведь «беспричинно из дома не сбегают».