Стало известно, где пряталась пропавшая фигуристка Горбачева Baza: пропавшая фигуристка Горбачева провела ночь на лестнице в подъезде

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Алина Горбачева

Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева провела ночь на лестнице в жилом доме, сообщает Telegram-канал Baza. Об этом девушка сообщила на допросе у следователя. Согласно показаниям юной спортсменки, после тренировки на ледовой арене девушка отправилась гулять в парк. Затем она решила переночевать в подъезде одного из жилых домов, а утром отправилась гулять по магазинам и кафе на Волоколамском шоссе.

Вечером спортсменка отправилась в кинотеатр торгового центра «Вегас», где планировала поспать во время сеанса. Там девочку и нашли правоохранители.

Уголовное дело об убийстве, возбужденное после пропажи фигуристки, закрыто за отсутствием состава преступления, передает ТАСС.

Горбачева пропала без вести в понедельник, 28 августа. Позже стало известно, что на Покровской набережной нашлись носки, предположительно, принадлежащие спортсменке. К поисковым работам привлекли кинологов и спасателей, им помогали члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения фигуристки. Сообщалось, что незадолго до пропажи спортсменка поругалась со своим тренером.