Стали известны подробности исчезновения 16-летней фигуристки в Москве Baza: фигуристка Горбачева пропала в Москве после ссоры с тренером

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Алина Горбачева

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала после ссоры со своими тренером, сообщает Telegram-канал Baza. Последний раз городские камеры наблюдения запечатлели спортсменку входящей в парк на Покровской набережной, после этого в поле зрения она не попадала.

Утверждается, что ссора произошла 28 августа в 18:00, а в 18:54 16-летняя девушка покинула «Чкалов Арену», где проходила ее тренировка по фигурному катанию. По данным канала, с собой у девушки был телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.

О пропаже Горбачевой стало известно 29 августа, об этом сообщила мать спортсменки. Женщина заявила, что ее дочь вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали 16-летнюю спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67, после чего след девушки простыл. Мать фигуристки добавила, что к поискам были подключены кинологи.

Telegram-канал SHOT сообщил, что 29 августа в районе 13:00 на пляже на Покровской набережной в Москве были обнаружены вещи пропавшей спортсменки. При этом сообщалось, что местоположение подростка остается неизвестным.