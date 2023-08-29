СК возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи фигуристки Горбачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, сообщает пресс-служба ведомства. Такая мера необходима для установления всех обстоятельств исчезновения спортсменки. Следователи призывают всех, кто обладает информацией о местоположении фигуристки, связаться с ними по телефону доверия ГСУ СК по Москве или сообщить информацию по телефонной линии «Ребенок в опасности».

Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

Фигуристка Алина Горбачева не вернулась домой после тренировки в минувший понедельник, 28 августа. Известно, что она направилась в сторону Владимирской церкви, после чего ее заметили на Волоколамском шоссе. Позднее вещи подростка обнаружили на Покровской набережной. В настоящее время на месте работают дайверы МЧС России, они проверяют версию о возможной гибели спортсменки в воде. Также ее ищут кинологи. Следственный комитет России уже организовал доследственную проверку по факту исчезновения Горбачевой.