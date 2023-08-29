В Москве без вести пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Алина Горбачева

Мать фигуристки, чемпионки России среди юниоров Алины Горбачевой Екатерина сообщила о пропаже своей дочери, передает РИА Новости. По данным агентства, 28 августа девушка вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали 16-летнюю спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67, после этого след девушки оборвался. К поискам спортсменки подключили кинологов.

По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени, — сказала мать Горбачевой.

Ранее стало известно, что во Владивостоке была найдена жительница Вены, которая пропала осенью 2022 года. Австрийские правоохранительные органы объявили женщину в розыск по линии Интерпола после того, как она покинула свое место жительства, оставив все вещи.

По данным полиции Приморского края, в ходе разбирательства было установлено, что Владивосток является родным городом 27-летней гражданки Австрии. Она решила вернуться в город, поскольку там проживает ее отец.