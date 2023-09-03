Четвероклассник пропал после прогулки в Забайкальском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Засопка, расположенном в центральной части Читинского района Забайкальского края, пропал четвероклассник, который вечером ушел гулять с друзьями, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Десятилетнего мальчика уже сутки разыскивает полиция, родные, учителя и волонтеры.

К настоящему моменту мальчик не найден. Следователи полагают, что с учетом малолетнего возраста пропавшего мальчика, а также отсутствия причин его исчезновения, в отношении ребенка могло быть совершено преступление, — сообщили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Babr Mash, ребенок был одет в голубую кепку, темно-серую кофту, черное трико и кроссовки с желтыми вставками. Сначала родители попытались сами найти сына, но ближе к ночи решили все же обратиться в полицию.

По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего. Ребенок воспитывался в благополучной семье, раньше никогда не сбегал из дома.

Ранее в Краснодарском крае завершились поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего 17 августа. Ребенка нашли живым, однако о его состоянии информации нет. О пропаже ребенка утром 20 августа сообщили в Управлении МВД по Краснодару.