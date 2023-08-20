Пропавшего на Кубани восьмилетнего мальчика нашли живым «ЛизаАлерт»: пропавшего на Кубани 17 августа восьмилетнего мальчика нашли живым

Фото: vk.com/lizaalert_real

В Краснодарском крае завершились поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего 17 августа, сообщается на сайте поисковой группы «ЛизаАлерт». Ребенка нашли живым, однако о его состоянии информации нет.

Жив Исмаилов А., 8 лет (2014 года рождения), город Краснодар, — говорится в сообщении «ЛизаАлерт».

О пропаже ребенка утром 20 августа сообщили в Управлении МВД по Краснодару.

Ранее поисковики из «ЛизаАлерт» нашли мертвым пропавшего около месяца назад кинокритика и куратора российских кинофестивалей 2morrow и «Зеркало» Алексея Медведева. Его тело было обнаружено около железнодорожных путей в подмосковных Мытищах.

В Свердловской области в лесу нашли тело 16-летней девочки, которая перед смертью опубликовала шуточный пост в социальных сетях, где просила не убивать ее и не насиловать. Публикацию она сделала перед тем, как поздно вечером пойти от железнодорожной станции через лес к себе домой. На следующий день ее нашли мертвой в овраге в десяти метрах от железной дороги.