В Краснодарском крае завершились поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего 17 августа, сообщается на сайте поисковой группы «ЛизаАлерт». Ребенка нашли живым, однако о его состоянии информации нет.
Жив Исмаилов А., 8 лет (2014 года рождения), город Краснодар, — говорится в сообщении «ЛизаАлерт».
О пропаже ребенка утром 20 августа сообщили в Управлении МВД по Краснодару.
Ранее поисковики из «ЛизаАлерт» нашли мертвым пропавшего около месяца назад кинокритика и куратора российских кинофестивалей 2morrow и «Зеркало» Алексея Медведева. Его тело было обнаружено около железнодорожных путей в подмосковных Мытищах.
В Свердловской области в лесу нашли тело 16-летней девочки, которая перед смертью опубликовала шуточный пост в социальных сетях, где просила не убивать ее и не насиловать. Публикацию она сделала перед тем, как поздно вечером пойти от железнодорожной станции через лес к себе домой. На следующий день ее нашли мертвой в овраге в десяти метрах от железной дороги.