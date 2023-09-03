В центре Читы нашли ребенка, пропавшего во время прогулки с друзьями

Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Сотрудники полиции Читы обнаружили ребенка, пропавшего днем ранее, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Забайкалья. Сотрудники регионального СК намерены допросить мальчика и выяснить причины его исчезновения.

Ребенок, разыскиваемый со вчерашнего дня, обнаружен сотрудниками полиции в центре Читы. Следователи СК допросят ребенка с участием родителей и выяснят обстоятельства и причины его исчезновения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик пропал в селе Засопка Читинского района во время прогулки с друзьями. На поиски ребенка выдвинулись полиция, родные, учителя и волонтеры. По факту исчезновения четвероклассника было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что мальчик воспитывается в благополучной семье и ранее не сбегал из дома.

Ранее без вести пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Спортсменку обнаружили спустя сутки. Следователи выяснили, что девочка провела ночь на лестнице в жилом доме. Позднее Горбачева записала видеообращение, в котором объяснила причины своего исчезновения. По словам спортсменки, ей надо было «разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах».