В Красноярске прекратили поиски мальчика, сбежавшего из детсада МВД: пропавшего в Красноярске после побега из детского сада ребенка нашли живым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестилетний мальчик пропал в Красноярске после того, как сбежал через забор из прогимназии. Ребенка вскоре нашли, его привела в полицию неравнодушная горожанка, сообщили в краевом главке МВД. На поиски малолетнего поднимали наряды МВД, инспекторов ПДН, участковых и сотрудников уголовного розыска, сообщило MK.RU.

Мальчик сбежал из дошкольного учреждения на Красномосковской улице под вечер 6 декабря. Ребенок перелез через забор и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранителей и органы опеки по всему городу подняли по тревоге. Нарядам полиции рассылали ориентировки на худощавого мальчика в возрасте 5-6 лет. Мальчик из благополучной семьи и не состоит на учете. Но спустя несколько часов он нашелся живым.

Ребенка привела в участковый пункт полиции неравнодушная красноярка. Его жизни ничего не угрожает, — сообщили в региональном управлении МВД.

На прошлой неделе в Екатеринбурге с разницей в одни сутки пропали два школьника. Первым исчез 11-летний мальчик, который 29 ноября ушел из дома на занятия и не вернулся. Спустя сутки исчез еще один, который пропал по пути из дома за хлебом. Оба были найдены 4 декабря. Кроме того, 29 ноября еще один школьник в Екатеринбурге подрался после уроков и пропал, перестав выходить на связь.