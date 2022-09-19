В Красноярске предложили создать министерство счастья Общественник Астамиров: министерство счастья должно помогать гражданам осуществлять их мечты

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Красноярский общественник Рамзан Астамиров предложил местным властям создать министерство счастья, которое займется вопросами благополучия граждан и семейной политики, сообщает «МК в Красноярске». Он пояснил, что министерство должно помогать своим гражданам осуществлять мечты — например, поехать в путешествие.

Новое ведомство станет решать вопросы социального благополучия и семейной политики, чтобы сделать жителей Красноярского края счастливыми, — написал Астамиров.

Своей инициативой он поделился в соцсети «ВКонтакте», отметив официальные страницы правительства региона, губернатора Александра Усса, а также Заксобрания края. По его задумке, ведомство должно начать работу в середине сентября следующего года.

Издание пишет, что сами жители Красноярского края не видят смысла в создании подобного госоргана. По словам некоторых комментаторов, для решения подобных вопросов в регионе уже есть министерство социальной политики.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают систему ключевых показателей эффективности работы (KPI), по которым в конце каждого года будут оценивать результаты работы депутатов. Наиболее высокий KPI будет у тех объединений, которые будут активно сотрудничать с кабмином и Счетной палатой, информировать избирателей о своей работе и выдвигать наибольшее количество законодательных инициатив.