Красноярский общественник Рамзан Астамиров предложил местным властям создать министерство счастья, которое займется вопросами благополучия граждан и семейной политики, сообщает «МК в Красноярске». Он пояснил, что министерство должно помогать своим гражданам осуществлять мечты — например, поехать в путешествие.
Новое ведомство станет решать вопросы социального благополучия и семейной политики, чтобы сделать жителей Красноярского края счастливыми, — написал Астамиров.
Своей инициативой он поделился в соцсети «ВКонтакте», отметив официальные страницы правительства региона, губернатора Александра Усса, а также Заксобрания края. По его задумке, ведомство должно начать работу в середине сентября следующего года.
Издание пишет, что сами жители Красноярского края не видят смысла в создании подобного госоргана. По словам некоторых комментаторов, для решения подобных вопросов в регионе уже есть министерство социальной политики.
Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают систему ключевых показателей эффективности работы (KPI), по которым в конце каждого года будут оценивать результаты работы депутатов. Наиболее высокий KPI будет у тех объединений, которые будут активно сотрудничать с кабмином и Счетной палатой, информировать избирателей о своей работе и выдвигать наибольшее количество законодательных инициатив.