В Госдуме планируют ввести KPI для депутатов Депутат Морозов: введение KPI для парламентариев станет стимулом лучше работать

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В Госдуме разрабатывают систему ключевых показателей эффективности работы (KPI), по которым в конце каждого года будут оценивать результаты работы депутатов, сообщает «Парламентская газета». Наиболее высокий KPI будет у тех объединений, которые будут активно сотрудничать с кабмином и Счетной палатой, информировать избирателей о своей работе и выдвигать наибольшее количество законодательных инициатив. Глава Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов рассказал, что наказывать отстающих по показателям парламентариев не собираются, так как система имеет своей целью создание положительных стимулов для них.

Конечно, наказывать никого не будем. А решение о поощрении тех, кто лучше всех работает, будет принимать Совет Думы и председатель палаты. Никаких регламентных норм, как поощрить лидеров, не планируем. Но, думаю, для каждого из руководителей и членов комитетов KPI станет стимулом, чтобы работать лучше, — рассказал Морозов.

По его словам, работа над системой контроля за эффективностью депутатов началась еще в весеннюю сессию по поручению Совета Думы. Уже выработаны определенные критерии оценки, рассказал парламентарий. На показатели KPI будет влиять количество разработанных депутатом законопроектов, уровень его взаимодействия с правительством, информирование населения о работе комитета, рассказал Морозов уточнив, что этот перечень будут дополнять и уточнять вместе с Комитетом по Регламенту.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что для решения основных проблем российских школ их следует перевести под ответственность властей регионов. Он предложил пользователям высказать свою точку зрения по этому вопросу. При этом спикер предложил на выбор три варианта ответа: «за», «против» и «мне все равно». К настоящему времени в опросе приняли участие более 25 тысяч человек, за проголосовали 87% граждан, против — 7%, 6% респондентов написали, что им все равно.