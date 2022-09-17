Володин запустил опрос о передаче школ под ответственность регионов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале высказал мнение, что для решения основных проблем российских школ их следует перевести под ответственность властей регионов. Он предложил пользователям высказать свою точку зрения по этому вопросу.

Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень. Как вы к этому относитесь? — написал он.

При этом спикер предложил на выбор три варианта ответа: «за», «против» и «мне все равно». К настоящему времени в опросе приняли участие более 25 тысяч человек, «за» проголосовали 87% граждан, против — 7%, 6% респондентов написали, что «им все равно».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о единых федеральных общеобразовательных школьных программах, на которые отечественные школы перейдут с 1 сентября 2023 года. При этом за учебными заведениями сохраняется право разрабатывать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже уровня федеральных.