Госдума приняла закон о «золотом стандарте» школьного образования

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Школьный класс

Государственная дума сразу в двух чтениях приняла законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах. На сайте нижней палаты говорится, что с 1 сентября 2023 года все российские школы перейдут на единые базовые общеобразовательные программы, которые до 1 марта 2023 года утвердит Минпросвещения.

Для начальной школы документом утверждаются единые базовые программы по русскому языку, чтению и окружающему миру. На последующих этапах обучения обязательными для применения станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.

Кроме того, законопроект предусматривает обязательные для исполнения федеральные рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы.

В то же время за школами сохранят право разрабатывать собственные образовательные программы. В то же время их содержание и планируемые результаты «должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ».

Также для реализации проекта будет установлен новый порядок разработки учебников. В частности, Минпросвещения сможет осуществлять госзаказ на разработку пособий и утверждать их авторский коллектив. Подчеркивается, что исключительные права на созданные учебники будут принадлежать РФ.

Ранее стало известно, что учащиеся старших классов будут изучать на уроках истории военную операцию РФ на Украине. В то же время в Рособнадзоре отметили, что вопросы об СВО появятся в ЕГЭ после того, как будут внесены изменения в рабочие программы и учебники по истории.