В Калуге проверят сообщения о пытках заключенных, выступивших против СВО Калужский губернатор Шапша проверит сообщения о пытках заключенных, выступивших против СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что проверит сообщения о пытках в колониях заключенных, отказавшихся участвовать в военной операции на Украине и выступивших против отправления на фронт других посаженных. Ранее подобную информацию распространил правозащитный проект Gulagu.net. В беседе с «Подъемом» Шапша подчеркнул, что ни одно такое сообщение не остается без внимания властей.

Информация периодически поступает из различных источников, и всегда эта информация проверяется и специалистами федеральных служб, и нашим уполномоченным по защите прав человека Юрием Зельниковым. Он всегда выезжает вместе с представителем прокуратуры по любой информации такого рода, которая появляется. Поэтому обязательно съездит, проверит. Не всегда она находит подтверждение, это другое дело. Но мы без внимания обращение любого рода не оставляем, — заверил он.

Ранее Gulagu.net сообщил о том, что в одной из колоний Калужской области на заключенных, которые отказались участвовать в специальной военной операции России на Украине и осудили отправку в зону СВО других отбывающих наказание, оказывают давление. По данным проекта, сотрудники ОСН ФСИН и оперативники провели с заключенными «воспитательную работу».

Ранее 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены после обнародования видеозаписей с пытками заключенных в областной тюремной больнице. Исполняющий обязанности начальника УФСИН Антон Ефаркин сообщил, что 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, возбуждены пять уголовных дел.

Скандал разразился после того, как программист Сергей Савельев, отбывавший срок в Саратовской области, предоставил правозащитникам более 40 гигабайтов видео, документов и фотографий, на которых заключенные, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН, пытают и насилуют других осужденных.

Позднее депутаты Госдумы единогласно одобрили законопроект в первом чтении, устанавливающий ответственность за пытки в колониях. Согласно ему, изменений потребуют сразу три статьи УК РФ. Например, в статье «Принуждение к даче показаний» появится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа.