Линия боевого соприкосновения в Херсонской области стабилизировась Сальдо: линия боевого соприкосновения ВС России и ВСУ в Херсонской области стабилизировалась

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Работа расчета артиллерии ВС РФ

Линия боевого соприкосновения российских сил и ВСУ в Херсонской области стабилизировалась, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live». Он отметил, что со стороны Николаева «она даже не менялась».

Линия соприкосновения сейчас стабилизировалась, со стороны Николаева она даже не менялась, — сказал Сальдо.

Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее отметил, что украинская армия стянула на Херсонском направлении огромное количество техники из стран НАТО. При этом, по его словам, натиск ВСУ удается сдерживать. Стремоусов отметил, что ежедневно под Херсоном гибнут более 300 военнослужащих ВСУ.

Стремоусов до этого заявлял, что Вооруженные силы России дали отпор украинским военным в Херсонской области. По его словам, продвижение ВСУ в северной части региона полностью остановлено. Также он рассказал, что украинские войска вместе с иностранными наемниками заняли ряд прифронтовых сел на Криворожском направлении, в то время как на Николаевском ВС РФ успешно уничтожают бойцов ВСУ.