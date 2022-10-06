Стремоусов: ВСУ стянули огромное количество техники НАТО под Херсоном Замглавы ВГА Херсона Стремоусов: ВСУ стянули огромное количество техники НАТО под Херсоном

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Flakpanzer Gepard

Украинская армия стянула на Херсонском направлении огромное количество техники из стран НАТО, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. При этом, по его словам, натиск ВСУ удается сдерживать. Стремоусов отметил, что ежедневно под Херсоном гибнут более 300 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты стоят насмерть, — сказал Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России дали отпор украинским военным в Херсонской области. По его словам, продвижение ВСУ в северной части региона полностью остановлено. Также он рассказал, что украинские войска вместе с иностранными наемниками заняли ряд прифронтовых сел на Криворожском направлении, в то время как на Николаевском ВС РФ успешно уничтожают их.

Накануне замглавы региональной администрации сообщал, что российская армия в Херсонской области проводит перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар по подразделениям ВСУ.