Стремоусов: продвижение ВСУ в Херсонской области остановлено Замглавы ВГА Стремоусов заявил об остановке продвижения ВСУ на Херсонском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России дали отпор украинским военным в Херсонской области, сообщил в беседе с РИА Новости заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов. По его словам, продвижение ВСУ в северной части региона полностью остановлено.

В Херсонской области никто никуда не отступает. Продвижение укронацистов и иностранных наемников в северной части региона остановлено на рубежах обороны, выстроенной нашими военными. Благодаря слаженной работе Министерства обороны РФ и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет, — поделился Стремоусов.

Также он рассказал, что украинские военные вместе с иностранными наемниками заняли ряд прифронтовых сел на Криворожском направлении, в то время как на Николаевском ВС РФ успешно уничтожают их.

Накануне Стремоусов заявлял, что российская армия в Херсонской области проводит перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар по подразделениям ВСУ. По его словам, продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.

До этого он сообщал, что военных ВСУ в любом случае отбросят из занятых ими сел региона. Контрнаступление Киева он назвал бесполезным. Также замглавы обладминистрации напомнил, что регион является территорией России, поэтому российская армия оттуда не уйдет.