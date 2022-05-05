В Грозном назвали абсурдом слухи о запрете для СМИ цитировать Кадырова

Рамзан Кадыров / Фото Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что информация о запрете цитирования главы региона Рамзана Кадырова является «абсурдными фейковыми рассылками». Он отметил, что медиа «охотно цитируют» политика и регулярно ссылаются на его высказывания.

Абсурдными и нелепыми выглядят фейковые рассылки от некоторых сомнительных пабликов о том, что российским журналистам <...> запретили цитировать Рамзана Кадырова. Конечно же, это неправда и не соответствует действительности, — написал Дудаев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что люди испытывают абсолютное доверие к серьёзности слов Кадырова. Дудаев отметил, что ведущие европейские, российские федеральные и региональные СМИ цитируют заявления главы Чечни, а он, в свою очередь, ценит сотрудничество с ними.

Рамзан Кадыров регулярно публикует в своём Telegram-канале личное мнение и информацию о ходе спецоперации на Украине. Ранее он сообщил, что жители Рубежного всё последнее время жили впроголодь, но теперь бесперебойно получают поддержку России.