В Госдуме призвали проверить сиделку за «изгнание демонов» из пенсионерки Нилов поручил правительству Сахалина проверить сиделку за избиение пенсионерки

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Ярослав Нилов

Поступок сиделки, избивавшей пенсионерку с первой группой инвалидности на Сахалине, не выдерживает никакой критики, поделился мнением c NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что этот случай вызывает много вопросов, на которые должны ответить правоохранительные органы. Депутат добавил, что направил соответствующие запросы.

Произошедшее с пожилой южносахалинкой не выдерживает никакой критики. Защищать пациентку приходится от того, кто призван максимально облегчить ей жизнь. Как такое вообще возможно? Что за фирма предоставила такую «помощницу»? Кто проверял ее квалификацию и адекватность? Частная это компания или госучреждение? Вопросов великое множество. Считаю, на них должны ответить правоохранители, — сказал Нилов.

Он призвал наказать всех виновных со всей возможной строгостью. Нилов добавил, что дал поручение направить запросы в прокуратуру и региональное правительство.

Ранее стало известно, что сиделка избивала пенсионерку-инвалида на Сахалине, пытаясь «спасти ее душу». Сперва женщина попросилась жить в квартиру к подопечной, а потом начала повышать на нее голос и избивать. Она также удерживала пожилую женщину силой на кровати и молилась, чтобы «изгнать нечистый дух».

Сын 68-летней пострадавшей рассказал, что нанял соцработника, поскольку в местных психоневрологических диспансерах не было свободных мест. Мужчина написал заявление в полицию, а следователи начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Красноярске суд не стал избирать меру пресечения в виде ареста вице-спикеру Заксобрания Красноярского края Андрею Новаку, подозреваемому в избиении сожительницы. Ему назначили запрет определенных действий. В частности, Новак не сможет приближаться ближе чем на 500 метров к экс-главе местной федерации шахмат Инне Яковлевой, которая обвинила его в насилии. Также Новак обязан своевременно являться по вызовам следователя и суда.