Красноярскому вице-спикеру заксобрания запретили подходить к сожительнице В Красноярске подозреваемый в побоях вице-спикер заксобрания избежал СИЗО

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В Красноярске суд не стал избирать меру пресечения в виде ареста вице-спикеру заксобрания Красноярского края Андрею Новаку, подозреваемому в избиении сожительницы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда. Ему назначили запрет определенных действий. В том числе не сможет приближаться ближе чем на 500 метров к экс-главе местной федерации шахмат Инне Яковлевой, которая обвинила его в насилии. Также Новак обязан своевременно являться по вызовам следователя и суда.

Железнодорожным районным судом города Красноярска вице-спикеру Законодательного собрания Красноярского края Новаку А. П., подозреваемому в совершении противоправных действий в отношении бывшей сожительницы (ч. 1 ст. 117, ч. 1 ст. 119 УК РФ), избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства, — сообщили в суде.

По версии правоохранителей, 14 июня политик избил сожительницу в доме на улице Юности и пообещал убить. За это ему инкриминируют деяния по двум уголовным статьям: истязание и угроза убийством соответственно. Сам депутат ранее отрицал знакомство с потерпевшей, даже когда она выложила их совместные фото.

Новак утверждает, что не знает Инну Яковлеву. Все ее обвинения он назвал провокацией, появившейся в предвыборный период. В ответ Яковлева опубликовала в Сети серию фотографий разных годов, где она отдыхает с политиком, в том числе в компании детей.