В Домодедово произошло кратковременное отключение света

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временное отключение электричества произошло в аэропорту Домодедово, сообщили корреспонденту NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Отмечается, что это не повлияло на расписание рейсов.

Кратковременное отключение электропитания в Домодедово не повлияло на расписание рейсов. Московский аэропорт работает в штатном режиме и продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании, — заявил представитель аэропорта.

По информации «Комсомольской правды», кратковременное отсутствие освещения затронуло половину аэропорта. По данным издания, возникли проблемы с работой эскалаторов и лифтов, а также с мобильной связью.

Напомним, 4 декабря свыше 70 авиарейсов были отменены и задержаны в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Причина массового изменения в расписании вылетов не сообщалась. Так, во Внуково задержаны 13 рейсов и четыре отменены. В Домодедово отложен вылет 22 рейсов и отменены два. В Шереметьево отменен только один рейс, но при этом задерживается вылет еще 29.

При этом в тот же день Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за ветра, а в Московской области — из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. Предупреждение о ветре с порывами 16 м/с в столице действует до полудня вторника, 5 декабря.