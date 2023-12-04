В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за ветра, а в Московской области — из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. Предупреждение о ветре с порывами 16 м/с в столице действует до полудня вторника, 5 декабря.

Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — сообщается на сайте.

3 декабря в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, за всю историю наблюдений за погодой в столице этот день еще никогда не был таким снежным. К вечеру, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году.

Метель доставила немало проблем жителям и городским службам Москвы. Так, осадки спровоцировали семибалльные пробки в городе, перенос матча «Локомотив» — «Зенит» и массовую аварию с участием 20 автомобилей в Подмосковье.

В то же время москвичей и жителей области предупредили о сильном похолодании в первую неделю зимы. По словам руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, с понедельника, 4 декабря, температура воздуха будет постепенно понижаться. Не исключено, что к концу недели столбики термометров опустятся до 20 градусов мороза, добавил метеоролог.