«Никогда не было»: синоптик сообщил о новом рекорде Москвы Синоптик Леус: Москва обновила рекорд по суточному количеству осадков 3 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За всю историю метеорологических наблюдений в Москве еще никогда не было столь большого количества осадков, которое пришлось на 3 декабря, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в воскресенье в столице выпало 10 мм осадков, и это только предварительные данные, поскольку снегопад продолжается.

В Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным. К 18 часам в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году, — уточнил Леус.

Метель 3 декабря уже доставила немало проблем жителям и городским службам Москвы. Так, осадки спровоцировали семибалльные пробки в городе, перенос матча «Локомотив» — «Зенит» и массовую аварию с участием 20 автомобилей в Подмосковье. По информации синоптиков, снегопады прекратятся к утру 4 декабря.

Согласно прогнозам, количество осадков 3 декабря достигнет 11–16 миллиметров, что является третью месячной нормы. Уже в начале следующей недели сугробы вырастут до 28 сантиметров. Такое развитие событий является четырехкратным превышением нормы.