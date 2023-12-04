Десятки рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы Более 70 рейсов отменили и задержали во Внуково, Домодедово и Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 70 авиарейсов отменены и задержаны в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Причина массового изменения в расписании вылетов не называется.

Так, во Внуково задержаны 13 рейсов и четыре отменены. В Домодедово отложен вылет 22 рейсов и отменены два. В Шереметьево отменен только один рейс, но при этом задерживается вылет еще 29.

Накануне в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, за всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не был таким снежным днем. К вечеру, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году.

4 декабря Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за ветра, а в Московской области — из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. Предупреждение о ветре с порывами 16 м/с в столице действует до полудня вторника, 5 декабря.

Кроме того, москвичей и жителей области предупредили о сильном похолодании в первую неделю зимы. По словам руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, к концу недели столбики термометров могут опуститься до −20 градусов.