В ДНР заявили о расстреле украинскими силовиками польских наемников Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские военные в Угледаре расстреляли группу польских наемников. Стычки между украинскими и польскими подразделениями в городе в последнее время участились, отметил военно-политический эксперт в беседе с ТАСС.

По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, [это были] поляки. В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов, — пояснил Гагин.

По его словам, некоторые задержанные под Угледаром военнопленные также указывали на серьезные конфликты между польскими наемниками и украинскими военнослужащими. Причины назывались разные, в том числе плененные солдаты говорили о мести за попытку Польши разворовать земли Западной Украины, воспользовавшись ситуацией, уточнил советник.

О перепалках между украинскими солдатами и польскими наемниками на Горловском направлении в январе также рассказывали силовики ДНР, фиксировавшие радиопереговоры.

Ранее военнослужащий с позывным Горец заявил, что разведчикам Западного военного округа удалось захватить украинские позиции, которые обороняли польские наемники. По его словам, в ходе контактного боя по захваченной радиостанции российские военные слышали как украинскую, так и польскую речь. Бой проходил с украинской десантно-штурмовой бригадой, в которую входят польские наёмники.