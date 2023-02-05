Российские разведчики выбили с позиций ВСУ польских наемников

Фото: Mateusz Slodkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разведчикам Западного военного округа удалось захватить украинские позиции, которые обороняли польские наемники, передает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего с позывным Горец. По его словам, ВСУ очень не хотели отдавать позицию.

Позицию взяли, удержали, украинские войска отошли. Но они не хотели ее просто так отдавать. С этой позиции хороший обзор, — рассказал «Горец».

В ходе контактного боя и по захваченной радиостанции российские военные слышали как украинскую, так и польскую речь. Бой проходил с украинской десантно-штурмовой бригадой, в которую входят польские наёмники.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в зоне спецоперации на Украине выросло число европейских наемников, обладающих значительным боевым опытом. При ведении боевых действий сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку, отметил генерал.

Ранее в американских СМИ сообщили, что в рядах ВСУ сейчас воюют от одной до трех тысяч иностранных бойцов. Число наемников уменьшилось с прошлой весны, когда сообщалось о 20 тысячах солдат из 50 стран. Впоследствии большинство из них покинули Украину. Предполагается, что не все были готовы к реальным боевым действиям.