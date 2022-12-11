В ДНР уволили главу администрации Дебальцево Пушилин уволил главу администрации Дебальцево Захаревича

Фото: vk.com/i.zakharevich

Игорь Захаревич

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил от должности главу администрации населенного пункта Дебальцево Игоря Захаревича, соответствующий указ был опубликован на его сайте. Причины этого решения он не сообщил. Документ вступает в силу в день подписания.

Освободить Захаревича Игоря Владимировича от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево Донецкой Народной Республики. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в указе.

Одновременно с этим Пушилин назначил зампредом правительства ДНР Ларису Толстыкину, которая занимала пост министра труда и социальной политики в республике.

Ранее Пушилин в ходе совещания с главами администраций населенных пунктов раскритиковал их за недостаточно оперативные действия по ремонтно-восстановительным работам и помощи жителям в преддверии зимы. В частности он заявил, что в ряде населенных пунктов не сформированы аварийные бригады и не заключены договоры на приобретение стройматериалов для граждан. Пушилин призвал чиновников сделать все необходимое в ближайшее время.

Кроме того, врио главы ДНР обратил внимание на то, что местные администрации затягивают выплаты компенсаций людям, чье жилье и имущество подверглось повреждениям, а из 12 тысяч приготовленных на зиму обогревателей на руки были выданы всего лишь 150 штук. Пушилин заявил, что будет лично контролировать каждый отдельный вопрос.